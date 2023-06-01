Четверг, 1 июня, 2023
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Лучшие дни для стрижки в июне 2023 года

7info
Изображение от prostooleh на Freepik

Таролог Марианна Басс в проекте «Рамблер. Гороскопы» рассказала о лучших днях для стрижки в июне 2023 года с учётом лунного гороскопа.

Всего в первом месяце лета 11 хороших дней для стрижки. Специалист рекомендует идти в парикмахерскую 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 30 июня.

Нейтральным днём специалист считает 16 июня.

А вот список неблагоприятных дней месяца гораздо больше: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 июня.

Немного о Марианне Басс. С детства она видела вещие сны, позднее бабушка-ведунья научила её гадать на картах Таро. Также владеет навыками астролога.

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