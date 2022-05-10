Логопед назвала возраст, в котором ребёнок должен выговаривать звук «Р»

Учительница младших классов и логопед Ная Сперанская в беседе с «Газетой.Ru» назвала возраст, в котором ребёнок должен уметь выговаривать звук «р».

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По словам специалиста, «р» — самый сложный для произношения в русском языке, поэтому появляется в речи дошкольников одним из последних.

Родителям не стоит беспокоиться, если ребёнок не выговаривает звук к 4-5 годам. При этом развитие детей разное — кто-то начинает раньше условной нормы, кто-то позже. Повод для беспокойства появляется, если «р» не получается к 6 годам.

Сперанская заявила, что проблемы с произношением «р» могут возникнуть по различным причинам. Например, у ребенка есть минимальные дизартрии (нарушения речи, вызванные заболеваниями нервной системы, расстройством работы голосовых связок, лицевых, дыхательных мышц). Также встречаются диспраксии — расстройства двигательной функции и координации движений у детей с нормальным мышечным тонусом.

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Самостоятельно ставить диагноз родителям не стоит — это под силу только специалисту-дефектологу.

Сперанская рассказала, что нарушения речи не всегда являются помехой для постановки звука «р». По её словам, год — достаточный срок, чтобы научить ребёнка правильно выговаривать.