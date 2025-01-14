Люся Чеботина рассказала о своём «улётном» трюке в премьерном выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ

В субботу на ТНТ состоялась долгожданная премьера третьего сезона музыкального шоу «Конфетка», в котором звёзды эстрады переделывают песни народных талантов из интернета. Один из самых ярких номеров выпуска был у Люси Чеботиной. Ради эффектного номера певице пришлось преодолеть страх высоты.
Люся Чеботина исполнила песню «Признание» Елены Коньковой из Одинцово и сделала из нее настоящий хит. На сцене певица появилась в обтягивающем блестящем комбинезоне в окружении трех танцоров. Номер можно буквально назвать «улётным», ведь в его финале артистка поднялась над сценой на руках молодого человека, спустившегося к ней на тросе с букетом роз.
Помимо Люси Чеботиной в первом выпуске «Конфетки» приняли участие Григорий Лепс, Валерия и Севак, Юлия Паршута и Вячеслав Макаров. С музыкальным номером выступили и члены жюри — Тимур Родригез, Клава Кока и Ваня Дмитриенко.