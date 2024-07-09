Любые дозы алкоголя грозят семью видами рака — учёные

Британские учёные провели исследование и выяснили, что употребление алкоголя увеличивает риск развития семи видов онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, полости рта, кишечника, пищевода, глотки, гортани и печени. Результаты исследования были опубликованы изданием Cancer Research UK, пишет «Царьград».

Даже небольшое количество алкоголя может нанести серьёзный вред организму. Специалисты отмечают, что все виды алкогольных напитков могут быть связаны с возникновением онкологических заболеваний.

Основные механизмы, которыми алкоголь способствует развитию рака — это увеличение уровня эстрогена, что повышает риск рака груди, а также повреждение слизистой оболочки различных органов, что может привести к раковым заболеваниям. Рак кишечника, полости рта, гортани, пищевода и печени может быть вызван хроническим употреблением алкоголя из-за его раздражающего воздействия и способности вызывать воспаления.

Анализ показал, что не существует безопасной дозы алкоголя, и даже умеренное его употребление может повышать риск заболеваний, включая рак. В Великобритании около одного из десяти случаев рака груди связаны с алкоголем, что составляет примерно 4400 случаев в год. По данным ВОЗ, в мировой статистике алкоголь можно соотнести с 4,4% всех случаев рака и 4 миллионами случаев смертей от рака.