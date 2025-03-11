Любой желающий может попасть за кулисы ТЮЗа

Рязанский театр юного зрителя открыл новое направление в работе со зрителем. Об этом сообщается на сайте театра.

Недавно закончилась реконструкция одного из красивейших театральных зданий России — ТЮЗа. Теперь коллектив театра с гордостью показывает свое здание: его историческую часть (постройки 1861-1862 гг.) и ту часть, которую не видит зритель.

Интерьеры 19 века, архитектурные особенности, производственные цеха, артистические гримуборные — это и многое другое ждет экскурсантов. Гостям и жителям Рязани расскажут, как сочетаются вековые традиции и современные технологии, о выдающихся людях, связанных с ТЮЗом, и событиях, мало известных непосвященным.

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Продолжительность экскурсии 1 час 15 минут. Количество участников экскурсии ограничено — не более 15 человек.

Телефон для справок (4912) 25-24-33, (4912) 27-52-38. Доступна «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 12+.