Любимов и Макаров встретились с рязанским активом «Единой России»

30 ноября губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров встретились с рязанским активом партии. Подробности встречи сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона напомним, что 1 декабря «Единая Россия» отмечает 20 лет со дня создания. У партии есть кредит доверия, и это подтверждают результаты недавних выборов.

– Мы в ответе за то, что обещали сделать, за то, что воплотили в Народной программе. Она была создана по предложениям граждан и должна ответить на вопросы, которые поставили люди, – сказал Любимов.

Андрей Макаров ответил на вопросы участников встречи. Так, присутствующие интересовались, насколько устойчив к рискам принятый в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы.

– Бюджет сверстан таким образом, что все социальные обязательства государства финансово обеспечены. И не на три года, а на перспективу, — сказал он.

На встрече также прозвучали вопросы, касающиеся депутатского контроля в ходе приемки объектов. По словам депутата Госдумы, вопрос не в том, кто и как принимает объект.

– Вопрос в том, что у нас лучшим приемщиком любого объекта, не важно – дороги, дома, двора, являются сами люди. Для чего здесь нужен депутат? Для того чтобы человек мог к нему прийти и сказать: «Есть такая проблема», – отметил Андрей Макаров.

Андрей Макаров ответил также на вопросы, касающиеся регулирования цен, поддержки бизнеса, финансирования здравоохранения и др.

Губернатор Рязанской области, подводя итог встречи, отметил, что часто то, как работает исполнительная власть в регионе, не устраивает людей.