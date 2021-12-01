Любимов и Макаров встретились с рязанским активом «Единой России»

30 ноября губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров встретились с рязанским активом партии. Подробности встречи сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Глава региона напомним, что 1 декабря «Единая Россия» отмечает 20 лет со дня создания. У партии есть кредит доверия, и это подтверждают результаты недавних выборов.
Андрей Макаров ответил на вопросы участников встречи. Так, присутствующие интересовались, насколько устойчив к рискам принятый в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы.
На встрече также прозвучали вопросы, касающиеся депутатского контроля в ходе приемки объектов. По словам депутата Госдумы, вопрос не в том, кто и как принимает объект.
Андрей Макаров ответил также на вопросы, касающиеся регулирования цен, поддержки бизнеса, финансирования здравоохранения и др.
Губернатор Рязанской области, подводя итог встречи, отметил, что часто то, как работает исполнительная власть в регионе, не устраивает людей.