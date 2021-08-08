Little Big выпустили клип с победительницей Евровидения-2018

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Известная российская группа Little Big выпустила клип на песню Moustache. В главной роли выступила и израильская певица Netta, которая в 2018 году выиграла Евровидение.

На официальном Youtube-канале видео появилось в пятницу, 6 августа, и уже собрало свыше 1,5 млн просмотров. Все действия разворачиваются в мире, где усы считаются пиком красоты. Их носят мужчины, женщины, их оценивают на конкурсах красоты. В мире Little Big человек без усов выглядит некрасиво и даже стыдно.

Все началось с конкурса красоты, на котором выбрали девушку с самыми красивыми усами. Однако нашлись люди, которым это не понравились. Они поступили жестоко с победительницей: сбрили ее усы. Команда Прускина считает, что это дело нельзя оставлять без решения и отправляется на поиски преступников.