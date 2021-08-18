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Среда, 18 августа, 2021
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Липецкий подросток угнал машину у отца, протаранил две иномарки и снес забор

Никита Брыкин
Липецкий подросток угнал машину у отца, протаранил две иномарки и снес забор
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В Липецке проводится проверка по факту авария с участием подростков, пишут Вести-Липецк.

Инцидент произошел 13 августа на улице Локомотивная. Сообщается, что водитель ВАЗ-2110 съехал с дороги, врезался в автомобили Opel и Mitsubishi и въехал в гараж.

Автомобилистом оказался 15-летний липчанин. Выяснилось, что он взял ключи от машины отца и решил покататься с ровесниками.

В итоге в больницу с различными травмами попал один из пассажиров. На представителей подростков составлены административные протоколы. Их обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

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