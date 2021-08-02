Липчанка набросилась с оскорблениями на сидящих на лавочке детей

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В УМВД России по Липецкой области проводят проверку после публикации в Сети видео с участием агрессивной женщины, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел в выходные около дома №1 по улице Теперика. На кадрах видно, как липчанка с собакой прогоняет детей с лавочки, ругаясь и оскорбляя их. При этом она швыряла их самокат.

«Я сяду сейчас с собакой! Вы чего тут сидите? Идите отсюда!» – кричала женщина.

Также она обратила внимание, что на этой скамейке «сидят старушки, которые вымаливали эту лавочку у начальника».