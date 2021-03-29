Липчанин убил 78-летнюю бабушку, нанеся ей более 180 ударов

Липчанин убил свою 78-летнюю бабушку. Мужчина нанес ей более 180 ударов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Все произошло 30 ноября 2020 года. Следователи выяснили, что обвиняемый пришел в квартиру к родственнице. Женщина проживала на площади Мира. Внук попросил бабушку разрешения на проживание в одной из комнат в ее квартире. Однако женщина отказала.
Труп женщины спустя сутки нашел второй внук, который ранее проживал в квартире бабушки.
Эксперты выяснили, что потерпевшая скончалась в результате сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в совершении преступления фигурант признал частично. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на сроком до 15 лет.
Дело для утверждения обвинительного заключения передали в прокуратуру.