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Липчанин убил 78-летнюю бабушку, нанеся ей более 180 ударов

Елена Лобанова
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Липчанин убил свою 78-летнюю бабушку. Мужчина нанес ей более 180 ударов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло 30 ноября 2020 года. Следователи выяснили, что обвиняемый пришел в квартиру к родственнице. Женщина проживала на площади Мира. Внук попросил бабушку разрешения на проживание в одной из комнат в ее квартире. Однако женщина отказала. 

— Пенсионерка разбила керамическую кружку о голову внука, а тот избил ее руками и ногами. В общей сложности эксперты насчитали более 180 ударов по всему телу, в том числе голове. Хозяйка квартиры потеряла сознание. Мужчина укрыл ее пледом, закрыл за собой дверь и ушел, — говорится в сообщении. 

Труп женщины спустя сутки нашел второй внук, который ранее проживал в квартире бабушки. 

Эксперты выяснили, что потерпевшая скончалась в результате сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в совершении преступления фигурант признал частично. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на сроком до 15 лет. 

Дело для утверждения обвинительного заключения передали в прокуратуру.

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