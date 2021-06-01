Липчане массово платят за проезд в транспорте со скидкой

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За три месяца с начала действия скидки на оплату проезда в общественном транспорте картой Visa этой возможностью воспользовались более чем 70 тысяч жителей Липецкой области, пишет «Вести-Липецк».

Сообщается, что стоимость проездного билета составляла восемнадцать рублей вместо двадцати одного по транспортной карте или двадцати шести рублей при оплате наличными.

За всю весну липчане зарегистрировали более полутора миллиона операций. С 1 июня проезд по банковской карте будет стоить двадцать один рубль.