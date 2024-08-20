Ликвидируют как предателя: Лукашенко рассказал о незавидной судьбе Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Владимиру Зеленскому строить отношения исходя из интересов двух стран, а не Запада. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия».

Лукашенко считает, что президент Украины не понимает ситуации, его могут ликвидировать, как предателя.

По мнению президента Белоруссии, Зеленский занимался неизвестно чем, после чего пришёл в политику. Кроме того, он любит деньги. Лукашенко говорит, что Зеленский ожидает, что сможет жить с супругой в особняке в Англии после своего президентства.

— Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины) пошлёт кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и всё, — описал будущее коллеги Лукашенко.