Вторник, 20 августа, 2024

Ликвидируют как предателя: Лукашенко рассказал о незавидной судьбе Зеленского

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Владимиру Зеленскому строить отношения исходя из интересов двух стран, а не Запада. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия».

Лукашенко считает, что президент Украины не понимает ситуации, его могут ликвидировать, как предателя.

По мнению президента Белоруссии, Зеленский занимался неизвестно чем, после чего пришёл в политику. Кроме того, он любит деньги. Лукашенко говорит, что Зеленский ожидает, что сможет жить с супругой в особняке в Англии после своего президентства.

— Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины) пошлёт кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и всё, — описал будущее коллеги Лукашенко.

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