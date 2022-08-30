Личности избивших собаку в Перекали установлены

Полицейские установили личности мужчин, которые жестоко избили кормящую собаку в Рыбновском районе.

В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что в полицию поступило сообщение по этому факту.

Живодёрами оказались двое местных жителей. Одного из них доставляли в полицейский отдел для разбирательства. Сотрудники ОМВД по Рыбновскому району проводят проверка, выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что кормящую собаку в Перекали жестоко избили. Сейчас животное находится в отделении интенсивной терапии в ветеринарной клинике. Рязанцы собирают средства на лечение пострадавшего животного.