Льготы и привилегии доноров

Федеральным Законом от 20 июня 2012 года №125-ФЗ Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов», а также Трудовым Кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие льготы и привилегии для доноров.

Донором в Российской Федерации может быть полностью дееспособное лицо — гражданин России или проживающий на территории Российской Федерации не менее одного года иностранный гражданин, прошедший медицинский осмотр и не имеющий медицинских противопоказаний для сдачи крови и ее компонентов. Кровь можно сдавать как на возмездной, так и на безвозмездной основе, при этом лицу, безвозмездно сдавшему кровь, предоставлен в соответствии с законом более широкий перечень прав.

В день донации:

1) В соответствии со ст. 186 Трудового Кодекса РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра донор освобождается от работы, независимо от форм собственности, с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. В случае, если по соглашению с администрацией работник, являющийся донором, в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ, с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением за ним среднего заработка.

2) Учреждение службы крови обеспечивает донора бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание.

При совершении донации в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. Обратите внимание: если работник сдавал кровь в период освобождения от работы по болезни, то другой день отдыха ему не предоставляется!

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Этот день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года со дня сдачи крови и ее компонентов. Работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха. При этом, согласно трудовому законодательству, учитывается 8-ми часовой рабочий день.

Помимо всего прочего, в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в России действует система поощрения доноров, сдавших на безвозмездной основе кровь более сорока раз или плазму крови более шестидесяти раз. Предусмотрено награждение нагрудным знаком «Почетный донор России», а также некоторые меры социальной поддержки. Почетные доноры имеют право на: внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС; первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения; предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года; ежегодную денежную выплату. Граждане, награжденные знаком «Почётный донор СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на меры социальной поддержки «Почётного донора России».

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Зайцева Ольга Александровна