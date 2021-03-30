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Суббота, 3 апреля, 2021
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Лежнев опроверг информацию о переезде орловского губернатора в другой регион

Никита Брыкин

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев прокомментировал данные о том, что глава региона Андрей Клычков «здесь до августа», пишет ОрелТаймс.

Ранее сообщалось, что охранник резиденции, где проживает семья губернатора, якобы стал свидетелем телефонного разговора жены чиновника Валерия Клычкова. Как утверждается, она заявила, что «они скоро съезжают, и им уже предложили другой город».

«Это неправда. <…> Жена губернатора Валерия находится дома с маленьким ребенком», – рассказал Лежнев.

Он подчеркнул, что у губернатора нет охранника.

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