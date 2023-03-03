Льется музыка: Почти две тысячи рязанских клиентов «Ростелекома» выбрали Марусю

В Рязанской области количество пользователей умной колонки VK Капсула с голосовым ассистентом Маруся превысило две тысячи.
Только за прошлый год было продано более 700 устройств. Половина клиентов с их помощью управляет сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома». Почти треть владельцев вместе с Марусей слушает музыку через социальную сеть ВКонтакте.
Примечательно, что 1 марта была куплена 777-я «помощница» в подарок к предстоящему Международному женскому дню. Связисты суеверны: специалисты провайдера уверены, что магическое число — предвестник предстоящей весенней популярности гаджета.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Функционал голосового ассистента обширен: Маруся может поставить таймер, завести будильник, позвонить другу, вызвать такси, перевести слова на разные языки, включить любимую радиостанцию или ТВ-передачу и многое другое. Достаточно лишь озвучить нужную команду. Шесть встроенных высокочувствительных микрофонов позволяют распознавать голос на расстоянии до семи метров.
Также VK Капсула позволяет слушать музыку через соцсеть ВКонтакте, загруженную в плейлисты собственника аккаунта или его друзей. Голосовой помощник отлично ладит с детьми.
Евгений Кузнецов, житель Рязани:
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