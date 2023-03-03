Льется музыка: Почти две тысячи рязанских клиентов «Ростелекома» выбрали Марусю

В Рязанской области количество пользователей умной колонки VK Капсула с голосовым ассистентом Маруся превысило две тысячи.

Только за прошлый год было продано более 700 устройств. Половина клиентов с их помощью управляет сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома». Почти треть владельцев вместе с Марусей слушает музыку через социальную сеть ВКонтакте.

Примечательно, что 1 марта была куплена 777-я «помощница» в подарок к предстоящему Международному женскому дню. Связисты суеверны: специалисты провайдера уверены, что магическое число — предвестник предстоящей весенней популярности гаджета.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

– Умная колонка полюбилась нашим клиентам с первых дней продаж. В преддверии праздников она становится универсальным и очень полезным подарком. Маруся помогает управлять нашим облачным сервисом “Умный дом” и онлайн-кинотеатром Wink. Через мобильное приложение “Маруся — голосовой помощник” можно голосом включать любой канал, регулировать громкость, искать нужные фильмы. А самым лучшим доказательством удобства гаджета является стабильный рост его продаж.

Функционал голосового ассистента обширен: Маруся может поставить таймер, завести будильник, позвонить другу, вызвать такси, перевести слова на разные языки, включить любимую радиостанцию или ТВ-передачу и многое другое. Достаточно лишь озвучить нужную команду. Шесть встроенных высокочувствительных микрофонов позволяют распознавать голос на расстоянии до семи метров.

Также VK Капсула позволяет слушать музыку через соцсеть ВКонтакте, загруженную в плейлисты собственника аккаунта или его друзей. Голосовой помощник отлично ладит с детьми.

Евгений Кузнецов, житель Рязани:

– Покупал я колонку для себя, но лучшим другом Маруся быстро стала для сына. Найти рассказ, загадать загадку, ответить на все детские “почему” — для VK Капсулы нет “неудобных” запросов. Они с ребенком даже таблицу умножения учат вместе. Особенно нам полюбились AR-сказки перед сном: Маруся присылает текст на телефон, и, когда я читаю его ребенку вслух, она включает фоновые шумы, звуки и музыку.