Летом в Рязанском регионе состоится 4 ярких фестиваля

Зампред правительства Рязанской области Артём Никитин перечислил 4 ярких события предстоящего лета, ради которых стоит посетить регион. Лучшие события определили по итогам общественного голосования.

С 1 по 3 июня пройдёт ленд-арт фестиваль «Земля Паустовского» в Солотче, где много лет жил и работал писатель. По местам его прогулок проложена система эко-троп, а раз в год проходит большой фестиваль с концертами под открытым небом.

21-22 июля состоится кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» в Рязани, где свои кузни разворачивают лучшие мастера России и соседних стран. Можно понаблюдать за их работой и попробовать себя в роли кузнеца.

15 июля пройдёт гастрономический фестиваль «Малина» в Новосёлках Рязанского района, где каждое лето собирают большой урожай малины и приглашают всех на угощение и весёлый праздник в сельском духе.

25-26 августа на мобильном гастрофестивале «Рязанское гостеприимство» лучшие рестораны представят меню на основе местных продуктов и рецептов, поделятся секретами приготовления и проведут дегустации.

Без возрастных ограничений