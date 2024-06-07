Летний лагерь-практикум для школьников провела Рязанская НПК

Рязанская НПК (входит в НК «Роснефть») провела для учеников десятого «Роснефть-класса» школы №43 лагерь-практикум. Подростки на протяжении трёх дней посещали предприятие и знакомились с производством изнутри.

В роли экспертов выступили начальник производственного отдела, кадровые специалисты, руководители лаборатории и установок. Школьникам они рассказали о профессиях, которые востребованы в компании, о карьерном потенциале. Это была не просто экскурсия, когда ученики наблюдают за работой нефтезавода из автобуса. Ребят допускали на аппаратный двор установок, заводили в единые операторные. Они напрямую могли задать интересующие их вопросы заводчанам.

В рамках первого дня практикума школьникам подобрали спецодежду. Они прошли инструктаж. Во второй день они посетили мастер-классы, поучаствовали в интеллектуальной игре на знание химии и принципов переработки нефти. Третий день был самым насыщенным и познавательным: школьники увидели ключевые установки производственных цехов № 1,2,3 – это установки ЭЛОУ-АТ-6, каталитического крекинга и каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600. Школьники ознакомились с работой операторов технологических установок. На установке точечного налива нефтепродуктов участникам практикума показали, как операторы товарные ведут автоматический налив продукции в цистерны. Завершился практикум визитом в Центральную заводскую лабораторию, где проводятся исследования нефти и нефтепродуктов.

Трёхдневный практикум прошёл в рамках реализации программы непрерывного обучения «школа-колледж/вуз-предприятие», первой ступенью которой является «Роснефть-класс». Этот образовательный проект Рязанская НПК ведёт уже 8 лет на базе школы №43. Для будущих нефтехимиков в школе отремонтировала и оформила в корпоративном стиле учебные классы, предоставляет учащимся новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. Учебный план подготовки учащихся старших классов предполагает усиленное изучение физики, математики, химии. Эти дисциплины необходимы для поступления в профильный вуз.

В настоящее время школа №43 проводит очередной набор учащихся в новый 10 «Роснефть-класс». Прием заявлений осуществляется дистанционно. Для этого необходимо скачать заявление, заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы sh43.ryazan@ryazan.gov.ru с пометкой «заявление в «Роснефть-класс».