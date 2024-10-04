Lego, русские сказки, Marko Fest: ТРЦ «Марко Молл» рассказал о мероприятиях октября

«Марко Молл» — это не только новое название и пространство крупнейшего регионального торгово-развлекательного центра, но и новое содержание. Среди мероприятий октября в «Марко Молл» – два ярких фестиваля, которые станут культурными событиями рязанской осени.

В субботу, 5 октября, – в «Марко Молл» финал «Битвы блогеров». Конкурс проходит в ТРЦ на протяжении двух месяцев. Выбирать победителя жюри будет из пяти самых креативных участников, вошедших в финал. Счастливчик получит контракт с ТРЦ «Марко Молл» на специальный проект «Амбассадор Марко Молл» и денежный приз в размере 150 000 рублей. Участник, занявший второе место в «Битве» станет обладателем 70 тысяч рублей, а «бронзовый» победитель – 30 тысяч.

Начало: 15:00.

В воскресение, 6 октября, – Lego–Пати. Детское пространство «Марко Молл» на полтора часа будет отдано маленьким изобретателям и конструкторам. Собрать из деталей собственную конструкцию, нарисовать картину из песка, повеселиться от души на танцполе праздника или стать участникам «морозных» экспериментов. Это только малая часть праздничной программы.

Начало – 14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

В субботу, 12 октября, — «Приключения Алладина».

Сказочная история, героями которой станут маленькие гости «Марко Молл». Дети не только весело проведут время, но и узнают многие тонкости восточного двора: например, как стать настоящим султаном, а также помогут главному герою праздника противостоять коварному и могущественному визирю Джафару Начало –14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

В субботу, 19 октября, – главное культурное событие октября – Marko Fest.

В этот день на любимой рязанцами площадке центра, который в конце сентября сменил название и впервые за всю историю регионального ритейла начал беспрецедентный по масштабам ребрендинг, выступят музыканты разных направлений. Главный гость фэста – экс-солист группы «Премьер-министр» Питер Джейсон. Российские зрители знают исполнителя по многим его работам уровня хит: «Девочка с севера», «Ты сделана из огня», «Восточная песня», «Черешневый закат 2.0», и «Оксаночка» – новой песней, выпущенной исполнителем в 2024 году.

Marko Fesf: с 15:00 до 18:00. Вход свободный

В воскресенье, 20 октября, – Фестиваль аэродизайна – первый в Рязани фестиваль, на котором участники будут создавать креативные работы в стиле «Русские сказки» с помощью воздушных шаров.

Чтобы принять участие в фестивале, до 13 октября необходимо подать заявку. Это можно сделать на странице на странице торгово-развлекательного центра в ВК, там же размещены и конкурсные условия.

Голосовать за лучшие работы буду посетители «Марко Молл». Это можно сделать у администраторов стойки информации с 15 октября до 19 октября. Имена победителей станут известны 20 октября – на закрытии фэста. Золотой призер унесет с собой главный приз фестиваля – 30 тысяч рублей.

Начало: 14:00.

В воскресенье, 27 октября, – Хэллоуин в стиле «Монстры на каникулах». Это не просто анимационная программа, это веселый и творческий праздник, на котором дети смогут проявить свои дизайнерские способности. Например, пройтись на дефиле в собственном креативном костюме или создать необычный ночной светильник. Обязательная часть программы – вкусные призы и бумажная дискотека. Начало –14:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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