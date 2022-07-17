Татьяна Проводина

Легковушка на большой скорости сбила двух детей на велосипедах в Нижегородской области

Легковушка на большой скорости сбила двух детей на велосипедах в Нижегородской области.

Трагедия произошла в субботу в посёлке под городом Бор Нижегородской области. На кадрах видно, как машина сносит двух велосипедистов на большой скорости. Дети двигались по краю проезжей части.

В результате происшествия один ребёнок умер на месте, второго госпитализировали. Видео трагедии публикует Telegram канал телеканала «Звезда».

В сообщении отмечается, что водитель был нетрезв и пытался скрыться от погони. 63-летний водитель задержан, возбуждено уголовное дело.

Официальных комментариев пока нет.

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