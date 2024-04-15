Лебеди прилетели в Скопинский район

Жители Успенского сельского поселения Скопинского района уже не первый год замечают, как к ним на водоемы прилетают лебеди.

Пока нет точных сведений, надолго ли птицы поселились здесь.

«То, что лебеди выбрали наш район — весьма символично. В последнее время в муниципалитете проводятся обширные работы по благоустройству, и что особенно важно, уделяется большое внимание экологии. Хочется верить, что красота спасет мир, и мы еще неоднократно сможем увидеть завораживающие танцы этой благородной и изящной птицы на водоемах скопинской земли», — говорят сотрудники Скопинской администрации.