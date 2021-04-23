Лазарева суббота и Вербное воскресенье: история и смысл праздников

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Вербное воскресенье. Так в народе обычно называют праздник Входа Господня в Иерусалим. В этот день православные христиане спешат в храмы с пушистыми веточками вербы в руках. И каждого охватывает таинственное духовное предвосхищение: вот-вот начинается Страстная седмица, а за ней – всеми любимая Пасха, озаряющая светом, любовью и надеждой. А накануне Входа Господня в Иерусалим православные встречают ещё один не менее важный и не менее значимый праздник – Лазареву субботу.

О каких библейских событиях повествуют нам эти дни? Причём здесь ветви вербы? Как стоит провести Лазареву субботу и Вербное воскресенье, чтобы подготовить свою душу к важному периоду – Страстной неделе и великому празднику Пасхи.

За ответами мы обратились к настоятелю Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумну Луке (Степанову).