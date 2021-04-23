15.9 C
Рязань
Пятница, 23 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

Лазарева суббота и Вербное воскресенье: история и смысл праздников

7info7
- Advertisement -

Вербное воскресенье. Так в народе обычно называют праздник Входа Господня в Иерусалим. В этот день православные христиане спешат в храмы с пушистыми веточками вербы в руках. И каждого охватывает таинственное духовное предвосхищение: вот-вот начинается Страстная седмица, а за ней – всеми любимая Пасха, озаряющая светом, любовью и надеждой. А накануне Входа Господня в Иерусалим православные встречают ещё один не менее важный и не менее значимый праздник – Лазареву субботу.

О каких библейских событиях повествуют нам эти дни? Причём здесь ветви вербы? Как стоит провести Лазареву субботу и Вербное воскресенье, чтобы подготовить свою душу к важному периоду – Страстной неделе и великому празднику Пасхи.

За ответами мы обратились к настоятелю Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумну Луке (Степанову).

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]