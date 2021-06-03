Лайма Вайкуле назвала «какашкой» творчество рэпера L’One

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Максим Галкин пригласил на youtube-шоу «Музыкалити» латвийскую певицу Лайму Вайкуле, с которой давно дружит его супруга Алла Пугачёва.

Второй гостьей в студии, согласно формату программы, стала современная певица, работающая в жанре хип-хоп Айза Долматова.

Легенда эстрады Лайма Вайкуле бескомпромиссно препарировала мелодии современных исполнителей.

— Очень грустно. Люди вытворяют, что хотят. Вот что взбредет в голову — все классно. Это вообще не варится. Это вообще какашка. Для дебилов, понимаешь? — резюмировала певица своё мнение по поводу трека рэпера L’One «Влюбился».

Подписчики Максима Галкина согласились с авторитетным мнением латвийской звезды, и поддержали Вайкуле в комментариях к посту Максима.