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Вторник, 17 мая, 2022

Лайфхаки летнего детского отдыха 2022

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Лайфхаки летнего детского отдыха 2022

7info7

Главной новостью летнего детского отдыха 2022, безусловно, станет программа Кешбек, которая действует до 31 августа.
— С помощью кешбэка можно будет вернуть до 50 % стоимости путёвки в оздоровительный детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей, — сообщила нам директор туристического агентства «МК-Тревел» Мария Кокорина.
Акция действует на места детского отдыха на территории Российской Федерации. Направлений множество. Можно купить путёвку в лагерь Рязанской области. Но стоит поторопиться с решением. Мест осталось крайне мало.
А вот в ближнем Подмосковье есть возможность выбора не только месторасположения, но и тематических направлений, с которыми будет связан 2 или 3 — недельный детских отдых.
Широкую линейку оздоровительных лагерей представляет Краснодарский край. Если родители не готовы отпустить от себя ребёнка на достаточно удалённое расстояние, а интеграция в детскую среду необходима, есть прекрасный выход. Можно подобрать отель, расположенный неподалёку от лагеря, обеспечив комфорт всем членам семьи.
А туристические маршруты Алтайского края и вовсе рассчитаны на отдых на объединённой территории.
Не забываем про любимую россиянами Турцию, которая как всегда предлагает отличный сервис, разнообразный досуг и любые комбинации. Можно найти огромный отель, в котором будет выделен специальный сектор для оздоровительного лагеря, а можно забронировать отель по соседству и навещать своего ребёнка по мере необходимости.
Ценовая политика в этом году варьируется от 40 до 100 тысяч рублей за 2-3 недели в зависимости от направления. Не забываем, что с этой суммы вам будет возвращён кешбек, который пока не распространяется на отдых за рубежом.
Перед запланированным визитом сотрудники «Мк-тревел» рекомендуют позвонить в любой из офисов, чтобы получить предварительную консультацию и записаться на удобное для вас время.

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