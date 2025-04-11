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Культура и события

КВН, журавли, салюты, космос! Афиша мероприятий Рязани на выходные 12-13 апреля 

Алексей Самохин

Наконец-то можно с уверенностью сказать, что после затянувшихся холодов начинается пора праздников. С завтрашнего дня и вплоть до середины мая один за другим, словно парад, будут следовать торжества, безумно важные для нашей страны. А значит выходные предвидятся не менее насыщенные, чем будни! Рассказываем, куда сходить в следующие два дня, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать. 

12 апреля, суббота 

– Выставка «Можно ли мечтать о большем?» (6+), Рязанская ВДНХ – Цифровой музей, располагающийся в павильоне №10 «Легкая промышленность» Торгового городка, ежедневно открывает свои двери с 10 апреля и до 1 мая для всех желающих познакомиться с историей освоения космоса. Событие позволяет проследить этот нелёгкий, но увлекательный путь от первых шагов до современных достижений. Две неотъемлемые составляющие выставки? Конечно же, подробности жизни и философии Юрия Гагарина и роль Рязани в непрерывной космической гонке. Подробности и информацию о категориях билетов можно узнать в тгк Цифрового музея. 

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– Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, Победа!» (6+), Рязанская областная филармония – с 11:00 стартует программа фестиваль-конкурса «Салют, Победа!» — масштабного празднества, воспевающего наше богатое культурное наследие. После первого, заочного тура прослушивания нас, рязанских зрителей, ожидает второй, а также торжественная программа по итогам фестиваля-конкурса (в 16:00). Гала-концерт лауреатов общает быть запоминающимся не только благодаря мастерству участников, но и выступлению почетного гостя – народного артиста Российской Федерации, актера театра и кино, музыканта Дмитрия Певцова.

КВН, журавли, салюты, космос! Афиша мероприятий Рязани на выходные 12-13 апреля  Рассказываем, куда сходить в следующие два дня, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать. 

– Концерт-встреча «Летят журавли» (6+), КДЦ «Октябрь» – продолжается работа проекта «Этно-суббота». В 12:00 состоится мероприятие, посвященное героизму Советских солдат разных национальностей и объединяющее в себе музыкальные номера, рассказы о подвигах героев и поэтический флэшмоб, посвященный 80-летию Победы над фашизмом и Году защитников Отечества. Вход свободный! 

КВН, журавли, салюты, космос! Афиша мероприятий Рязани на выходные 12-13 апреля  Рассказываем, куда сходить в следующие два дня, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать. 

– Старт Официальной Рязанской лиги КВН (6+), Рязанский Дворец молодежи – разумеется, нельзя пропустить и главное юмористическое событие выходных! В 18:00 самые веселые и находчивые столкнулся на сцене РДМ, чтобы побороться за звание лучших и показать рязанцам и гостям города, как у нас умеют шутить. 

Команды усиленно готовятся порадовать своих болельщиков. Как идёт подготовка, кто выйдет на сцену можно узнать на странице Официальной Рязанской лиги МС КВН ВКонтакте. 

КВН, журавли, салюты, космос! Афиша мероприятий Рязани на выходные 12-13 апреля  Рассказываем, куда сходить в следующие два дня, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать. 

13 апреля, воскресенье 

– Представление «Цифровой Цирк» (0+), Муниципальный культурный центр – вот и подоспело мероприятие для особо энергичных, любящих все яркое детей и их родителей. Шоу удивительного Цифрового Цирка поразит всех своими колоритными героями, юмором и зверюшками. В программе – лазерный поединок, мыльные пузыри и иллюзии. Для всех юных зрителей подготовлены подарки! Билеты можно приобрести на сайте МКЦ. 

КВН, журавли, салюты, космос! Афиша мероприятий Рязани на выходные 12-13 апреля  Рассказываем, куда сходить в следующие два дня, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать. 

– Музыкальный спектакль «Тёркин» (12+), ДК «Приокский» – завершаем искромётным представлением артистов ансамбля народной песни «Рязаночка», что также приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известный сюжет поэмы Твардовского «Василий Теркин» в исполнении музыкантов ненадолго перенесет зрителей во времена, когда без героизма было не обойтись. Спектакль идёт 1 час 15 минут. Вход свободный.

КВН, журавли, салюты, космос! Афиша мероприятий Рязани на выходные 12-13 апреля  Рассказываем, куда сходить в следующие два дня, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать. 
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