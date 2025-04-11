КВН, журавли, салюты, космос! Афиша мероприятий Рязани на выходные 12-13 апреля 

Наконец-то можно с уверенностью сказать, что после затянувшихся холодов начинается пора праздников. С завтрашнего дня и вплоть до середины мая один за другим, словно парад, будут следовать торжества, безумно важные для нашей страны. А значит выходные предвидятся не менее насыщенные, чем будни! Рассказываем, куда сходить в следующие два дня, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать.

12 апреля, суббота

– Выставка «Можно ли мечтать о большем?» (6+), Рязанская ВДНХ – Цифровой музей, располагающийся в павильоне №10 «Легкая промышленность» Торгового городка, ежедневно открывает свои двери с 10 апреля и до 1 мая для всех желающих познакомиться с историей освоения космоса. Событие позволяет проследить этот нелёгкий, но увлекательный путь от первых шагов до современных достижений. Две неотъемлемые составляющие выставки? Конечно же, подробности жизни и философии Юрия Гагарина и роль Рязани в непрерывной космической гонке. Подробности и информацию о категориях билетов можно узнать в тгк Цифрового музея.

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– Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, Победа!» (6+), Рязанская областная филармония – с 11:00 стартует программа фестиваль-конкурса «Салют, Победа!» — масштабного празднества, воспевающего наше богатое культурное наследие. После первого, заочного тура прослушивания нас, рязанских зрителей, ожидает второй, а также торжественная программа по итогам фестиваля-конкурса (в 16:00). Гала-концерт лауреатов общает быть запоминающимся не только благодаря мастерству участников, но и выступлению почетного гостя – народного артиста Российской Федерации, актера театра и кино, музыканта Дмитрия Певцова.

– Концерт-встреча «Летят журавли» (6+), КДЦ «Октябрь» – продолжается работа проекта «Этно-суббота». В 12:00 состоится мероприятие, посвященное героизму Советских солдат разных национальностей и объединяющее в себе музыкальные номера, рассказы о подвигах героев и поэтический флэшмоб, посвященный 80-летию Победы над фашизмом и Году защитников Отечества. Вход свободный!

– Старт Официальной Рязанской лиги КВН (6+), Рязанский Дворец молодежи – разумеется, нельзя пропустить и главное юмористическое событие выходных! В 18:00 самые веселые и находчивые столкнулся на сцене РДМ, чтобы побороться за звание лучших и показать рязанцам и гостям города, как у нас умеют шутить.

Команды усиленно готовятся порадовать своих болельщиков. Как идёт подготовка, кто выйдет на сцену можно узнать на странице Официальной Рязанской лиги МС КВН ВКонтакте.

13 апреля, воскресенье

– Представление «Цифровой Цирк» (0+), Муниципальный культурный центр – вот и подоспело мероприятие для особо энергичных, любящих все яркое детей и их родителей. Шоу удивительного Цифрового Цирка поразит всех своими колоритными героями, юмором и зверюшками. В программе – лазерный поединок, мыльные пузыри и иллюзии. Для всех юных зрителей подготовлены подарки! Билеты можно приобрести на сайте МКЦ.

– Музыкальный спектакль «Тёркин» (12+), ДК «Приокский» – завершаем искромётным представлением артистов ансамбля народной песни «Рязаночка», что также приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известный сюжет поэмы Твардовского «Василий Теркин» в исполнении музыкантов ненадолго перенесет зрителей во времена, когда без героизма было не обойтись. Спектакль идёт 1 час 15 минут. Вход свободный.