КВН отмечает 60-летие. Поздравляем с праздником всех причастных

В понедельник, 8 ноября, КВН отмечает юбилей. Легендарной телепередаче, которая переросла в масштабное международное движение, исполнилось 60 лет.

Первый выпуск «Клуба весёлых и находчивых» вышел в эфир в 1961 году. Теперь же формат игр КВН обрёл такую популярность, что мы можем не только наблюдать за ними на ТВ, но и принимать в них непосредственное участие. Тысячи игр в различных городах, десятки тысяч участников и счастливых зрителей, актуальные шутки, радость и смех.

Своими КВНовскими традициями славится и Рязань. Наш город — родина ярких команд, которые громко заявили о себе. Благодаря активной работе Официальной Рязанской Лиги МС КВН в городе проводятся яркие игры и фестивали. Вспомнить хотя бы летний музыкальный фестиваль КВН, на котором разыграли кубок губернатор Рязанской области, и полуфинальную игру Официальной Рязанской лиги МС КВН.

Поздравляем с праздником наших коллег и всех причастных к движению КВН. Желаем творческих успехов, улыбок и новых побед.