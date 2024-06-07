Пятница, 7 июня, 2024

Квартиры дешевле на 1 000 000! В ЖК Discovery суперскидки

Автор: 7info

Опубликовано

Жилой комплекс компании «Зелёный сад» находится на Московском шоссе в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой. Сдача дома — уже в этом году!

Изюминка ЖК Discovery — квартиры со smart-планировкой. Внутреннее пространство поделено на зоны для совместного времяпровождения и отдыха каждого из членов семьи. Во многих квартирах есть большие кухни-гостиные, мастер-спальни и несколько санузлов.

Квартиры на верхних этажах — это не только прекрасный вид на город, но также высокие потолки (3,05 метра) и увеличенные окна. В своё жильё вы попадёте в считанные минуты. На 25-й этаж довезёт надёжный и красивый лифт турецкой фирмы Prolift.

Конечно, удобной, современной и абсолютно безопасной будет придомовая территория ЖК. Предусмотрены подземная парковка, детская и спортивная площадки, а ещё — зона отдыха с оригинальным озеленением. Здесь высадят сосны и ивы, кусты спиреи и гортензии. Ярким украшением двора станут петунии цвета фуксии. Возвращаясь домой, жильцы будут любоваться цветущим оазисом в центре большого города.

Discovery — дом элегантного вида и строгого классического характера. Его отличают транспортная доступность, развитая социальная инфраструктура, крупные торговые центры с кафе и кинотеатрами поблизости.

Квартиры дешевле на 1 000 000! В ЖК Discovery суперскидки
Квартиры дешевле на 1 000 000! В ЖК Discovery суперскидки
Квартиры дешевле на 1 000 000! В ЖК Discovery суперскидки
Квартиры дешевле на 1 000 000! В ЖК Discovery суперскидки

Жить в ЖК Discovery удобно, спокойно и приятно. Особенно, если купить квартиру с очень приятной скидкой в 1 000 000 рублей. Успейте также воспользоваться ипотекой с господдержкой и нашим ипотечным дисконтом — 1,4%!

https://www.green-garden.ru/actions/id_123

Застройщик

ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД-ЕСЕНИНСКИЙ»

Группа компаний

Зеленый сад

Проектная декларация

№ 62-000304 от 22.05.2024

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

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