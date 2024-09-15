Воскресенье, 15 сентября, 2024

Кузницу под открытым небом открыли в Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: rv-ryazan.ru/

В Рязани появилось новое общественное пространство — “Кузница под открытым небом”. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Открыли кузницу в микрорайоне Канищево. Она появилась благодаря программе поддержки местных инициатив. Отмечается, что в этом году в области реализуется 200 подобных проектов, 49 из них — в Рязани.

На открытие нового общественного пространства приехали кузнецы этноцентра “Рязанская крица”. Они показали мастер-классы по изготовлению кованых и ювелирных изделий. Также они продемонстрировали археологические находки и экспонаты нового музея кузнечного ремесла, который находится по адресу ул. Интернациональная 27а.

На открытие приехал историк и краевед Игорь Канаев. Он прочел лекцию “История села Канищево – от Бронзового века до наших дней”.

Завершился праздник открытием скульптуры Железной совы, которую выковали кузнецы этноцентра. Птица восседает на большом валуне с памятной табличкой об истории села Канищево и версиях его названия.

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