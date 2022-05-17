Кузбассовцев шокировала история с изнасилованием пятилетнего мальчика

В Кемеровской области в соцсетях и мессенджерах распространяется ориентировка местного жителя, которого подозревают в изнасиловании пятилетнего мальчика, пишет NGS42.RU.

- Реклама -

Инцидент произошел 15 мая. По словам автора публикации, седовласый мужчина с татуировками на пальцах попросил мальчика помочь ему донести сумку до подъезда.

В итоге ребенок согласился. Однако злоумышленник воспользовался ситуацией, завел малыша в кусты, где растлил его и скрылся. Со слов мальчика был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

Источник в правоохранительных органах подтвердил подлинность ориентировку. Однако он уточнил, что потерпевшему не 5, а 13 лет. Родителей просят провести беседу с детьми, чтобы они не помогали незнакомым людям.