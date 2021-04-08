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Четверг, 8 апреля, 2021
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Курская учительница попалась на интиме со школьниками

Никита Брыкин

Суд продлил срок домашнего ареста в отношении 44-летней учительницы в Курской области, которая обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности подростков, пишет портал «Курские известия».

По версии следствия, в 2018 году женщина совершила развратные действия в отношении 14-летнего мальчика без применения насилия.

Выяснилось, что в прошлом году злоумышленница совершила насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего ученика ее класса. Также преподаватель обсуждала с жертвой темы сексуального характера через соцсети и мессенджеры.

Известно, что женщина замужем и воспитывает маленького ребенка.

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