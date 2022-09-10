Суббота, 10 сентября, 2022
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Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу

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10 сентября в Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге курсантов первых курсов. На верность Родине присягнули 186 первокурсников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, Первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов, начальник академии генерал-майор внутренней службы Сергей Никитюк, руководители силовых структур, представители руководства Федеральной службы исполнения наказаний, ветераны, а также преподаватели вуза.

Личный состав академии и гости праздника почтили минутой молчания тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Также для гостей мероприятия были организованы показательные выступление группы быстрого реагирования и взвода курсантов-барабанщиц.

Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу
Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу
Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу
Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу
Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу
Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу
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