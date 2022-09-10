Курсанты Академии ФСИН России приняли присягу

10 сентября в Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге курсантов первых курсов. На верность Родине присягнули 186 первокурсников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, Первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов, начальник академии генерал-майор внутренней службы Сергей Никитюк, руководители силовых структур, представители руководства Федеральной службы исполнения наказаний, ветераны, а также преподаватели вуза.

Личный состав академии и гости праздника почтили минутой молчания тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Также для гостей мероприятия были организованы показательные выступление группы быстрого реагирования и взвода курсантов-барабанщиц.