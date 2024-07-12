Куда сходить в Рязани на выходных? Афиша мероприятий 13-14 июля

Эдим летом каждые выходные удивляют рязанцев и гостей региона множеством культурных и досуговых мероприятий, которые могут скрасить досуг. В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, ожидается сразу несколько фестивалей и событий.

13 июля, суббота

Рязанская ВДНХ в этот день приглашает на Фестиваль семейного досуга и традиций. На протяжении практически всего времени его работы, с 15:00 до 20:00, можно будет пройтись по маркету локальных брендов и поучаствовать в мастер-классах. Основная программа мероприятия начинается в 17:00, концертная, с выступлением вокальной группы Ксении Морозовой и ансамбля «Парнас» – с 20:30.

Всем известный фестиваль «Малина» (6+) также отгремит в этот день. Село Новоселки превратится в рай для любителей сладкого и представит обширную программу на любой вкус. Основная ее часть пройдет на сцене у Дома культуры.

12.00 — открытие фестиваля, вступительное слово ведущего

12.10–13.10 — выступления солистов Рыбновского района Леонида Максименко и Андрея Тимофеева

13.10–13.30 — танцевальный флешмоб от руководителя студии фитнеса FitDance Дарьи Зобовой

13.30–14.00 — выступление специального гостя фестиваля — рязанского казачьего ансамбля народной песни «Коловрат» (Михайлов)

14.00–14.30 — выступление солиста Рыбновского района Алексея Свиридова

14.45–15.15 — спектакль «Небесный человек», театр «Переход»

15.15–16.00 — выступление специального гостя фестиваля — рязанского казачьего ансамбля народной песни «Коловрат» (Михайлов)

16.00–17.00 — выступление солистов Рыбновского района Софии Шиповской, Жанны Ибрагимовой, Артема Глазкова

17.00–18.00 — диджей-сет

Хедлайнером фестиваля в этом году стала группа «Отпетые мошенники» (18+).

Если же вам больше по душе овощи, в селе Троица Спасского района специально для вас пройдёт 6-й областной Фестиваль огурца (0+). Все конкурсы связаны с этим замечательным овощем, а торжественное открытие фестиваля состоится в 15:00. Гостей ожидают выступление ансамбля, дискотека и огуречный частушечный батл.

14 июля, воскресенье

Воскресенье же порадует нас обилием концертов.

12:00 – на площади перед МКЦ пройдет концерт солистов центра «Песни для души» (0+).

18:00 – на летней эстраде КДЦ «Октябрь» отзвучит программа «Родной земли многоголосье» с участием ансамбля «Отрада», исполняющего и играющего русские народные песни и инструментальные обработки подобных мелодий композиторов-классиков. Вход свободный. (0+)

18:00 – на летней эстраде парка имени Ю.А. Гагарина 14 июля пройдет концертная программа ДК «Приокский» под названием «Мелодии наших сердец». В рамках проекта «Летний вечер*ОК!» на ней выступят Александр Фирсов и Любовь Рощина. (0+)