Кто может легально иметь оружие в России?

В нашей стране уже более 115 лет запрещено свободное ношение оружия. Впервые норма о выдаче специальных разрешений на приобретение ствола была принята в 1906 году в разгар первой русской революции. За век с лишним законы не раз менялись, но ограничения на получение огнестрельных технических средств никто не отменял.

Казанское эхо

Разговоры о ужесточении правил выдачи и ношения оружия с новой силой зазвучали в нашем обществе после того, как в мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу с многочисленными жертвами в Казанской гимназии № 175.

Уже 28 июня 2021 года президент подписал изменения в закон «Об оружии». Правда, вступят они в силу лишь через год со дня опубликования — 28 июня 2022 года.

До лета следующего года оружие можно приобрести и оформить по старым правилам.

Но представлять, что изменилось в законодательстве, нужно сейчас, чтобы аргументированно ответить на претензии и замечания контрольных и проверяющих ведомств, четко понимать, где правы вы, а где чиновники.

На сегодняшний день большинство граждан, которым исполнилось 18 лет, имеют право обратиться за лицензией на приобретение оружия за исключением средств ограниченного поражения, то есть так называемых травматов. Ими можно владеть с 21 года.

Через год ценз 21+ распространяется на охотничье оружие, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие для самообороны.

С 18 лет ствол смогут легально приобрести охотоведы и лесники, те, кто прошел или проходит военную службу либо служит в государственных военизированных организациях и имеет воинские, специальные звания или классные чины юстиции.

Еще одна льготная категория — граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, занимающимся традиционными промыслами в местах исторического проживания. К ним относятся, например, саамы, проживающие в Мурманской области, селькупы из Ямало-Ненецкого автономного округа, тувинцы-тоджинцы из Республики Тыва.

Кроме того, с 18 лет обладателем огнестрельного оружия смогут стать работники юридических лиц с особыми уставными задачами, инкассаторы и сотрудники частных охранных предприятий.

Все остальные граждане с 21 года смогут приобретать:

Газовое оружие. Спортивное оружие. Охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, но только для занятий спортом. Сигнальное оружие. Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами или казачьей формой.

Запретные стволы

В первые два года после получения лицензии разрешается владеть гладкоствольным оружием с количеством стволов не более двух и не имеющим магазина или барабана.

То есть в течении 24 месяцев после выдачи разрешения невозможно будет купить, например, такие модели, как «Сайга», помповые ружья, ТОЗ-106 — хотя в его магазине всего два патрона. Доступны будут только классические переломные ружья.

И в старом и в новом законе не предусмотрено легальное владение короткоствольным боевым оружием — пистолетами и револьверами, а также любым оружием с автоматическим режимом огня — автоматами, пистолетами-пулеметами. Такие стволы могут быть только у представителей силовых структур.

Впрочем, достижение 21 летнего возраста далеко не единственное условие для получения лицензии.

Разрешение в любом случае не получат люди, страдающие различными видами психических и невротических расстройств, умственно отсталые и слабовидящие.

Судимым и пьющим просьба не беспокоить

Ни сейчас, ни после вступления в силу нового закона лицензию не дадут

если у гражданина есть:

— неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление;

— снятая или погашенная судимость, но за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.

Через год в выдаче разрешения будет отказано не всем осужденным, а тем, кто отбывает наказание за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов.

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Ствол не получат те, у кого есть снятая или погашенная судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, за преступление террористического характера, экстремистской направленности либо совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Те, кто осужден за преступления два раза или более. Тяжесть преступлений в этом случае никакой роли не играет.

А еще в выдаче лицензий откажут тем, кто совершает административные правонарушения. Не смогут купить оружие:

— те, кого привлекли к ответственности за административное правонарушение, предусматривающее административный арест;

— граждане, которых привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

— те, кто привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Не исключено, что после сентябрьской стрельбы в пермском госуниверситете, унесшей шесть человеческих жизней, новая редакция закона «Об оружии» вступит в силу даже раньше обозначенного срока, либо в нее внесут дополнительные корректировки.