Ксения Георгиади – победительница юбилейного сезона шоу «Суперстар!»

В минувшую субботу, 29 марта, пятый юбилейный сезон музыкального шоу «Суперстар!» (16+) завершился грандиозным финалом. Победительницей проекта стала заслуженная артистка России Ксения Георгиади.

Несмотря на то, что до финала добрались четверо артистов, в этот вечер зрители увидели на сцене всех участников пятого юбилейного сезона шоу, а также «суперстаров» прошлых лет. В первой части программы участники, уже покинувшие проект, и самые яркие звёзды прошедших сезонов «Суперстара!» и «ВИА Суперстар!» вышли на сцену с гостевыми номерами. Во второй части выступали конкурсанты, претендующие на победу. Так, Маргарита Суханкина исполнила песню «Февраль» МОТа и MeMaria, Ксения Георгиади – «Транзитный пассажир» Ирины Аллегровой, Сергей Челобанов – «Ночь» Андрея Губина, а Азиза спела композицию Валерия Леонтьева «Занавес».

В финале к звёздным судьям – Лере Кудрявцевой, Стасу Пьехе и Сергею Соседову – присоединился один из победителей второго сезона шоу Шура.

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Традиционно в финале члены жюри голосовали тайно. Таким образом общее количество баллов каждого участника стало известно только в конце выпуска. На последней строчке турнирной таблицы оказалась Маргарита Суханкина с 69 баллами. Третье место заняла Азиза с 73 баллами. 74 балла и вторую строчку пьедестала почёта получил Сергей Челобанов. А на первом месте оказалась Ксения Георгиади с 75 баллами.

Ксения Георгиади: «Я не ожидала, что стану победителем проекта! Наоборот, я очень боялась, комплексовала, особенно в первые дни съёмок, ведь я самый взрослый исполнитель этого сезона. Конечно, я очень хотела не подкачать, выступить и спеть хорошо, чтобы оказаться в финале, потому что быть в финале – это очень почётно. А там победитель, не победитель – не так важно, одним баллом больше, одним меньше. Это ерунда. Все, кто был в финале, уже победители! Я получила большое удовольствие, участвуя в шоу, многое реализовала и сделала. Я стала меньше волноваться, когда увидела и почувствовала огромную заботу от команды проекта, столько внимания к артистам! Это очень много значило, за что ей огромное спасибо. Я полностью доверилась Вадиму Такменёву в вопросе подбора песен. Когда он предложил исполнить Луи Армстронга, я сначала удивилась, а потом думаю: «Почему бы нет? Попробую!» В итоге и он остался доволен, и я с удовольствием спела. Кстати, аранжировка была очень удачная, здорово, что в «Суперстаре!» делают свои аранжировки, а не копируют оригинал! Буквально с первого выпуска мне уже стали поступать предложения принять участие в различных мероприятиях. Я объясняла, что пока идут съёмки, я никуда не могу выехать – учу песни. Сейчас предложения продолжают поступать. У меня в этом году уже намечается сборный концерт в Санкт-Петербурге. Пока голос звучит, надо работать, надо петь! Я уверена на 100%, что моё участие в «Суперстаре!» продлит мою жизнь ещё лет на 10-15. Я такой заряд получила, что летаю!»

Финальной точкой пятого юбилейного сезона шоу «Суперстар!» по традиции стал гимн проекта, который исполнили участники и ведущие.

Фото: НТВ