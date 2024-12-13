Крылатые ракеты поражают критические объекты Украины утром 13 декабря

Утром 13 декабря ВС РФ наносят ракетные удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Около 8 часов утра появились сообщения о пуске «Калибров» из акватории Чёрного моря.
Сообщается, что Украину атакую с 5 часов утра, используется до 120 ракет различного типа.
Взрывы раздались в Одессе, Харькове, Кременчуге, а также подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишут местные каналы. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Официальная информация от Минобороны РФ ожидается позднее.