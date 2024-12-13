Пятница, 13 декабря, 2024
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Крылатые ракеты поражают критические объекты Украины утром 13 декабря

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Алексей Самохин
Фото сгенерировано AI, не имеет отношения к описываемому событию

Утром 13 декабря ВС РФ наносят ракетные удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщают телеграм-каналы.

— Крылатые ракеты поражают критические объекты Украины, — пишет «Изнанка». — Взрывы слышны в Харьковской (Чугуев), Полтавской (Кременчуг) и Ивано-Франковской областях.

— Мониторинговые каналы Украины пишут, что в ближайшее время ожидается удар крылатыми ракетами Х-101 и «Калибр». Час назад начались удары «Искандерами», поражаются цели в Кременчуге и Полтаве, — сообщает «Военная хроника».

Около 8 часов утра появились сообщения о пуске «Калибров» из акватории Чёрного моря.

Сообщается, что Украину атакую с 5 часов утра, используется до 120 ракет различного типа.

Взрывы раздались в Одессе, Харькове, Кременчуге, а также подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишут местные каналы. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Официальная информация от Минобороны РФ ожидается позднее.

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