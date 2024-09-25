Крупнейший рязанский торгово-развлекательный центр «М5Молл» сообщил о начале ребрендинга

Рязанский ТРЦ «М5 Молл» объявил о старте ребрендинга, который получил новое название –семейный торгово-развлекательного центра «Марко Молл». В 2022 году девелопер «Мармакс» приступил к его обновлению, которое реализуется в четыре этапа и уже демонстрирует свои результаты. За этот период уже наблюдается увеличение трафика на 15%.

В прошлом году, в рамках первого этапа реконцепции, был полностью обновлен фудкорт, который соответствует бренду «Марко Молл». В течение остальных этапов предусмотрена реновация атриумов и торговых галерей, часть перестроечных пространств посетители уже увидят в этом октябре. Кроме этого, модернизируют фасады торгового центра, на них уже установили самый большой в городе медиафасад размером 33х6 метров, еще два медиафасада размещены на крыше здания. Уже прослеживается новый облик нового бренда – обновлена цветовая гамма входных групп здания, идет размещение вывесок с новым логотипом и названием ТРЦ.

За последний год в «Марко Молл» открыли свои двери для покупателей новые бренды ритейлеров: «Котофей», Estel, Acoola, Zolla, Familia, парк приключений и развлечений для взрослых и детей «Мисти Парк», первый в городе детский картинг «CrazyCart» кофейня с выпечкой собственного производства Taet, VR-арена Warpoint и другие. Кроме того, текущий арендатор Henderson готовится к расширению магазина в новом формате.

Помимо традиционного шоппинга, покупатели могут ярко и интересно организовать свой семейный досуг. Для них регулярно организуют бесплатные детские шоу, мастер-классы, акции, концерты, интерактивные выставки, массовые конкурсы и другие активности.

Кроме этого, рязанцы могут принять участие в двух вокальных конкурсах, которые проходят ежегодно – «Голос детства» и «Караоке-баттл». Их посещают от 3,5 до 5,2 тыс. человек. Финалисты получают подарочные карты «Марко Молл», а самые заметные и яркие исполнители конкурса — подарки от партнеров.

Для любителей активного отдыха в торгово-развлекательном центре организуют масштабные спортивные состязания, а каток площадью 1 700 квадратных метров прошлой зимой стал новой точкой притяжения горожан. В рамках реконцепции и благоустройства внешней территории появятся плей-хаб, активити-парк, баскетбольные и волейбольные площадки, скейтдром, кинотеатр под открытым небом, открытая концертная площадка сфудтраками.

В непосредственной близости от входа расположена самая большая парковка среди ТРЦ на 2 500 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей и остановками бесплатного общественного транспорта.

Общая площадь здания после обновления составит более 83 тыс. кв. м, а арендуемая площадь – 66,5 тыс. кв. м.

Татьяна Лялина, коммерческий директор «Марко Молл»: «Мы вдохновились жизнью своих покупателей, их интересами, стилем, желаниями и ценностями и создали уникальный торгово-развлекательный центр для всей семьи. Сегодня мы готовы предоставить посетителям принципиально новый для региона опыт шопинга и развлечений. Мы уверены, что «Марко Молл» станет не просто очередным торгово-развлекательным центром, а новой точкой притяжения на карте города».

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях:

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