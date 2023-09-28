Кристина Асмус сломала ногу на съёмках в Выборге

Актриса Кристина Асмус получила серьёзную травму на съёмках в Выборге. Об этом она сообщила ВКонтакте.

По словам Асмус, смещение серьёзное, необходима операция.

— В прошлом и позапрошлом связки, в этом году перелом. Второй перелом в жизни, но врачей больше пугает серьёзное смещение, — пишет артистка.

Травму Кристина получила за кадром, когда готовилась к съёмкам крупным планом. После прыжка артистка неудачно приземлилась на вывихнутую ногу.

Несмотря на повреждение, в больницу артистка поехала, доиграв эпизод.

Асмус призывает поклонников не сдавать билеты на спектакли и обещает рассказать в ближайшее время, «какого это с гипсом играть сексуальные сцены».