Кража старинных икон из дома рязанки раскрыта в Михайловском районе

Сотрудники угрозыска МО МВД Михайловский раскрыли кражу икон из дома жительницы Рязани в селе Козловка.

35-летняя рязанка рассказала правоохранителям, что при посещении своего дома обнаружила пропажу старинных икон, которые передавались в её семье из поколения в поколение.

Дом использовался как дача и в холодное время года в нём никто не жил. Полицейские установили, что грабитель, воспользовавшись отсутствием в доме хозяев, выбил дверь и вынес 12 икон. Украденными оказались как репродукции, так и написанные красками на дереве старинные иконы.

В ходе подворового обхода местные жители рассказали оперативникам, что видели мужчину, живущего в другом конце села, который недавно без явной цели появлялся возле дома заявительницы.

Сотрудники полиции нашли 47-летнего мужчину и установили его причастность к преступлению. Похищенное подозреваемый спрятал в хозпостройке и собирался продать, однако не успел. Иконы изъяли и направили на экспертизу для оценки ущерба потерпевшей и тяжести преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.