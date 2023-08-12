Красноярскую деревню держит в страхе убийца ветеранов, вернувшийся с СВО

Жители одной из деревень в Красноярском крае опасаются за свою жизнь после возвращения из зоны спецоперации бывшего заключенного, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Весной 2013 года мужчина и его сообщник ограбили дом ветеранов труда. В итоге злоумышленники убили 85-летних пенсионеров. Их добычей стала тысяча рублей и несколько медалей, которые убийцы хотели продать.

Одному из них суд назначил 21 год тюремного заключения, другому — 17 лет. В итоге один из них погиб во время боевых действий, а другой вернулся домой после ранения.

«Он считает, что все все забыли, его простили, а он герой. Ходит по гостям. Пьет водку, самогонку, хвастается, что купил себе машину», – рассказал местный житель.

При этом мужчина так и не выплатил 500 тысяч рублей компенсации, которые по суду полагались родным погибших ветеранов. Сейчас жители деревни боятся выходить на улицу по вечерам.