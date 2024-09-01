Краснодарец подарил себе обрезание на день рождения и вскоре умер

Житель Краснодар Артем Таран сделал себе обрезание перед днем рождения и умер спустя пару месяцев, пишет КП.

Это произошло в 2022 году. По данным издания, 36-летний мужчина решился на операцию из-за частых болей и воспалительных процессов в паху.

«Сын иногда страдал от воспалений, но ему назначали таблеточки, он лечился», – рассказала мать Артема.

Утром 29 апреля ему сделали операцию. Осложнения начались буквально моментально. На следующий день, когда у мужчины был день рождения, он почувствовал недомогание, температура подскочила до 39 градусов, началась рвота.

Вскоре Таран не смог подняться с постели. Со временем у него на теле проступили странные пятна, появились волдыри, которые начали кровоточить. Предположительно, это была гангрена.

В итоге краснодарец умер спустя два месяца. Сейчас прошло уже два года. Уголовное дело заведено. Проведено множество экспертиз, но точная причина смерти мужчины остается неизвестной.