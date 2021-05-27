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Четверг, 27 мая, 2021
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Костромского мальчика спасли из горящей многоэтажки

Никита Брыкин
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Накануне утром на улице Магистральной в Костроме произошел пожар в квартире на десятом этаже в доме №57, сообщает ГТРК «Кострома».

Сообщается, что в этот момент дома находился семилетний мальчик. Он оградился от огня на балконе, открыл окна и стал громко звать на помощь.

В итоге ребенка услышали соседи, которые поспешили вызвать пожарных. Спасатели вытащили мальчика с помощью пожарной лестницы и передали медикам. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

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