Костромским пенсионерам расширили меры поддержки

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С июля значительно увеличен объем мер социальной поддержки для пожилых жителей Костромской области, пишет портал «Kostroma.Today».

Теперь за газификацию они смогут получить компенсацию до шестидесяти тысяч рублей. В случае пожара пожилым людям выплатят двадцать пять тысяч рублей, чтобы они смогли купить предметы первой необходимости. За полностью утраченное имущество пенсионерам выплатят пятьдесят тысяч рублей.

Также пожилым костромичам положена ежегодная выплата в размере чуть более трех тысяч рублей на покупку дров.

Кроме того, четырежды в год пенсионеры смогут вернуть половину стоимости поездок в областные медучреждения. Компенсация выплачивается за билеты на железнодорожном транспорте и междугородних автобусах.

Помимо этого пожилым людям возместят деньги за лекарства, но не более трех тысяч рублей. В этот список входят жизненно необходимые рецептурные препараты.

Чтобы получить те или иные меры поддержки, пенсионерам в Костромской области нужно обратиться в МФЦ или центр социальных выплат.