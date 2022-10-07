Костромским пенсионерам посоветовали почаще заниматься сексом

Акушер-гинеколог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Асият Хашукоева посоветовала костромским пенсионерам почаще заниматься сексом, пишет Kostroma.Today.

Специалист отметила, что отказ женщин от секса имеет весьма неприятные последствия.

«От ухудшения общего самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях в семье», – перечислила Хашукоева.

Врач подчеркнула, что секс в жизни пенсионеров должен быть до самых поздних лет, поскольку половой акт укрепляет здоровье. Его можно сравнить с прогулкой на расстояние 1,5 километров или подъему на два пролета лестницы.

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