Костромичка приняла участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале

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Жительница Костромы Анастасия Морозова приняли участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Эфир с женщиной показали в пятницу, 16 апреля.

Ведущий программы Леонид Якубович отметил, что Анастасия Морозова победитель телевизионной викторины. Костромичка рассказала, что мечтала попасть на программу еще с детства.

— С 10 лет я писала вам стихи, отправляла письма. И вот, спустя столько лет оно дошло. В преддверии своего 30-летия я нахожусь в этом зале, — рассказала женщина.

Анастасия Морозова также поведала, что закончила лесомеханический колледж и имеет образование бухгалтера. Однако по профессии работать не стала, так как ушла в декрет и начала заниматься организацией праздников. Женщина воспитывает пятилетнего сына Вадима.

В качестве главного подарка Анастасия Морозова вручила Леониду Якубовичу песню про ведущего шоу.

— Среди подарков вы увидите костромскую колбасу и лосиное молоко. У нас в городе есть заповедник, где я его раздобыла. Сейчас для этого не сезон, но для вас, Леонид Аркадьевич, мы постарались. Ученые доказали, что лосиное молоко очень полезно, — отметила Морозова.

Костромичка также подарила заготовки своей свекрови и местный сыр.

Однако в первом туре она не смогла угадать слово «толковин» и не прошла в финал.