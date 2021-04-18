Костромичка приняла участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале

Жительница Костромы Анастасия Морозова приняли участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Эфир с женщиной показали в пятницу, 16 апреля.
Ведущий программы Леонид Якубович отметил, что Анастасия Морозова победитель телевизионной викторины. Костромичка рассказала, что мечтала попасть на программу еще с детства.
Анастасия Морозова также поведала, что закончила лесомеханический колледж и имеет образование бухгалтера. Однако по профессии работать не стала, так как ушла в декрет и начала заниматься организацией праздников. Женщина воспитывает пятилетнего сына Вадима.
В качестве главного подарка Анастасия Морозова вручила Леониду Якубовичу песню про ведущего шоу.
Костромичка также подарила заготовки своей свекрови и местный сыр.
Однако в первом туре она не смогла угадать слово «толковин» и не прошла в финал.