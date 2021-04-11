Костромичка неприлично обогатилась за счет государства

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Костромы, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат, пишет портал «Kostroma.Today».

Сообщается, что в апреле прошлого года девушка встала на учет в качестве безработной. Однако в действительности она работала страховым агентом. Однако хитрая костромичка решила скрыть этот факт при подаче документов в центр занятости.

В итоге женщину удалось дополнительно получить от государства 44 тысячи рублей к заработной плате.

Однако специалисты разоблачили обман жительницы Костромы, и теперь ее придется ответить за свои действия.