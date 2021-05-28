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Суббота, 29 мая, 2021
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Костромичи сами решают судьбу убитых парков

Никита Брыкин
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В Костроме продолжается голосование за общественное пространство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», пишет портал «Kostroma.Today».

Каждый желающий может проголосовать за территорию, которую нужно облагородить. В этот список входит сразу тридцать костромских пространств.

Подчеркивается, что голосование продлится до 30 мая. Парк-победитель благоустроят на деньги федерального бюджета уже в следующем году.

Многие горожане стали чаще голосовать, узнав, что Кострома может получить мало средств, поскольку финансирование будет зависеть от активности граждан.

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