Костромичи просят ТГК-2 отключить отопление в жилом секторе

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Жители Костромы просят ТГК-2 отключить отопление в жилом секторе. Многие уверяют: «дышать в квартире практически невозможно». Об этом сообщает k1news.

В частности, местные жители недоумевают, зачем продолжать топить, если на улице +20 градусов тепла. При этом специалисты отметили, что окончание отопительного сезона регламентируется «Правилами предоставления коммунальных услуг» и напрямую зависит от температуры. Так, тепло уже можно снижать, когда на протяжении пяти дней температура воздуха днем составляет 8 градусов.

В Управлении ЖКХ отметили, что все работает в соответствии с графиками. Снижать тепло нельзя из-за ухудшения снабжения населения горячей водой.

— Для регулирования системы отопления вы можете установить энергосберегающее оборудование. Это позволит поддерживать комфортную температуру в помещениях, — посоветовали в горадминистрации.

В мэрии также напомнил, что синоптики пообещали похолодание. А если сейчас отключить отопление, то после его уже нельзя будет подключить обратно.