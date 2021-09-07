Костромичи пожаловались на мусорный коллапс в городе

Жители Костромы рассказали о критической ситуации с мусором в городе, пишет Kostroma.Today.

Сообщается, что жалобы на некачественную организацию вывоза отходов исходят от проживающих в областном центре и Красносельском районе.

Губернатор Сергей Ситников в этой связи поставил задачу в самые короткие сроки все привести в порядок и найти причины случившегося.

«Главам районов — обеспечить рейды по выявленным стихийным свалкам, не убранным площадкам. К выходным дням чистота должна быть обеспечена», — заявил Ситников.

В Костромской области пообещали провести рейды по контролю вывоза мусора.