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Вторник, 7 сентября, 2021
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Костромичи пожаловались на мусорный коллапс в городе

Никита Брыкин
Костромичи пожаловались на мусорный коллапс в городе

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Жители Костромы рассказали о критической ситуации с мусором в городе, пишет Kostroma.Today.

Сообщается, что жалобы на некачественную организацию вывоза отходов исходят от проживающих в областном центре и Красносельском районе.

Губернатор Сергей Ситников в этой связи поставил задачу в самые короткие сроки все привести в порядок и найти причины случившегося.

«Главам районов — обеспечить рейды по выявленным стихийным свалкам, не убранным площадкам. К выходным дням чистота должна быть обеспечена», — заявил Ситников.

В Костромской области пообещали провести рейды по контролю вывоза мусора.

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