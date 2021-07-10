Костромичи обсуждают «мешки с трупами» на местном пляже

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В субботу, 10 июля, в Костромским социальных сетях появилась фотография с одного из пляжей, где лежали два «мешка с трупами». Оказалось, что это была одна из акций местных активистов.

Волонтеры положили на одном из пляжей два мешка, похожих на те, в которые заворачивают трупы. Огородили все сигнальными лентами и раскидали фотографии по социальным сетям.

Целью данного проекта было призвать людей следить за своими близкими и просто окружающими во время купания.

— По моему мнению и реакции людей, данная акция была острой, но большинство реагировало нейтрально. В основном, отдыхающие с детьми подходили и интересовались, но услышав мотив проведения и цель, соглашались с проблемой и «поддерживали», пусть и такое «жестокое» мероприятие, — говорится в сообщении.

По словам активистов, таким образом удалось показать опасность воды. В выходной день волонтеры снова напомнили о важности слежки за детьми и простых правилах безопасности.

В социальных сетях люди реагировали по-разному: кто-то интересовался, действительно ли на пляже нашли трупы, а кто-то возмущался безразличностью отдыхающих. Однако на информацию из различных групп прибыли правоохранительные органы, которые «не были рады такой акции».