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Суббота, 10 июля, 2021
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Костромичи обсуждают «мешки с трупами» на местном пляже

Елена Лобанова
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В субботу, 10 июля, в Костромским социальных сетях появилась фотография с одного из пляжей, где лежали два «мешка с трупами». Оказалось, что это была одна из акций местных активистов. 

Волонтеры положили на одном из пляжей два мешка, похожих на те, в которые заворачивают трупы. Огородили все сигнальными лентами и раскидали фотографии по социальным сетям. 

  • Костромичи обсуждают "мешки с трупами" на местном пляже
  • Костромичи обсуждают "мешки с трупами" на местном пляже

Целью данного проекта было призвать людей следить за своими близкими и просто окружающими во время купания. 

— По моему мнению и реакции людей, данная акция была острой, но большинство реагировало нейтрально. В основном, отдыхающие с детьми подходили и интересовались, но услышав мотив проведения и цель, соглашались с проблемой и «поддерживали», пусть и такое «жестокое» мероприятие, — говорится в сообщении

По словам активистов, таким образом удалось показать опасность воды. В выходной день волонтеры снова напомнили о важности слежки за детьми и простых правилах безопасности. 

В социальных сетях люди реагировали по-разному: кто-то интересовался, действительно ли на пляже нашли трупы,  а кто-то возмущался безразличностью отдыхающих. Однако на информацию из различных групп прибыли правоохранительные органы, которые «не были рады такой акции».

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