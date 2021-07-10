Костромичи обсуждают «мешки с трупами» на местном пляже

В субботу, 10 июля, в Костромским социальных сетях появилась фотография с одного из пляжей, где лежали два «мешка с трупами». Оказалось, что это была одна из акций местных активистов.
Волонтеры положили на одном из пляжей два мешка, похожих на те, в которые заворачивают трупы. Огородили все сигнальными лентами и раскидали фотографии по социальным сетям.
Целью данного проекта было призвать людей следить за своими близкими и просто окружающими во время купания.
По словам активистов, таким образом удалось показать опасность воды. В выходной день волонтеры снова напомнили о важности слежки за детьми и простых правилах безопасности.
В социальных сетях люди реагировали по-разному: кто-то интересовался, действительно ли на пляже нашли трупы, а кто-то возмущался безразличностью отдыхающих. Однако на информацию из различных групп прибыли правоохранительные органы, которые «не были рады такой акции».