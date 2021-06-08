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Вторник, 8 июня, 2021
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Костромичей возмутили цены на «Ласточку» до Москвы

Никита Брыкин
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Жители Костромской области жалуются на цены на «Ласточку» до Москвы, пишет портал «Kostroma.Today».

Подчеркивается, что самый дешевый билет для костромичей стоит от 1591 рубля. В это же время билет на «Ласточку» из Иваново в Москву стоит от 932 рублей. «Дневной экспресс» от Ярославля до Москвы стоит от 906 рублей.

Костромичи возмущены подобным положением дел и отметили, что такие цены на билеты сильно бьют по их карману.

Также пассажиры обратили внимание, что из Костромы в Москву можно добраться только на «Ласточке».

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